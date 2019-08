Une collision entre un poids lourd et une voiture sur l'A6 en Bourgogne

Un poids lourd et une voiture se sont percutés sur l'A6 à hauteur de Demigny (71) près de l'aire de Beaune Tailly ce lundi matin. Il y a deux blessés. Cet accident a entraîné un gros bouchon en direction du Sud

Beaune, France

Une collision entre un poids lourd et une voiture s'est produit en début de journée à hauteur de Demigny en Saône-et-Loire en direction de Lyon, peu après l'aire de repos de Beaune - Tailly. Selon les premières infos, cet accident a fait deux blessés et entraîné un bouchon de plus de trois kilomètres dans le sens Paris Lyon. La circulation est rétablie sur une voie mais les secours sont toujours sur place. Soyez prudents.