Une collision entre un train et une voiture fait un mort en Ariège, le trafic ferroviaire interrompu

Une collision s'est produite ce mardi peu après 14h, entre un train et une voiture, à hauteur d'un passage à niveau de la RD 12, sur la commune de Varilhes, à côté de Pamiers, en Ariège. Quand les pompiers sont arrivés sur place, le conducteur du véhicule, était déjà décédé et sa voiture complètement disloquée. Il s'agit d'un homme, on ne connaît pas son âge. Tous les passagers du train sont indemnes. Conséquence sur le trafic ferroviaire, la circulation est interrompue entre Pamiers et Foix jusqu'à la fin de la journée.

Vers 16h, les pompiers restaient sur place pour évacuer les 25 passagers de ce TER vers un bus affrété par la SNCF. Plus aucun train ne va circuler sur cet axe d'ici la fin de la journée, entre Pamiers et Latour de Carol. La SNCF indique sur ses réseaux sociaux chercher des cars pour permettre aux personnes qui avaient des trains d'assurer leur voyage. Des gendarmes et la préfète se sont rendus sur place. La préfecture a ouvert une cellule de crise. Une enquête est ouverte.