Un homme de 47 ans a été tué dans une collision frontale entre sa voiture et un poids-lourd ce mardi matin à Amailloux, dans les Deux-Sèvres, sur la RN 149.

Une collision entre une voiture et un poids lourd fait un mort à Amailloux

Amailloux, France

C'est la première victime de l'année sur les routes dans les Deux-Sèvres. Un homme de 47 ans est mort ce mardi matin à Amailloux, entre Parthenay et Bressuire sur la nationale 149. D'après les premiers éléments, la voiture se déporte sur la voie de gauche et heurte un camion arrivant en face. Il est un peu plus de 8 heures.

Le conducteur de la voiture, un habitant du secteur de Cerizay, décède sur le coup. Le chauffeur du poids-lourd, un homme de 50 ans, est choqué. Il est transporté à l'hôpital nord Deux-Sèvres. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette collision. La piste du suicide n'est pas écartée.

Une déviation a été mise en place pendant jusqu'en fin de matinée dans le secteur.