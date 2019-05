Une collision entre une voiture et une fourgonnette fait cinq blessés à Bédarrides

Bédarrides, France

Un accident s'est produit ce dimanche 12 mai, vers 14 heures, sur la D907 à Bédarrides, au sud du stade de la commune de Sorgues. Une fourgonnette et une voiture sont impliquées, les secours sont en ce moment sur place. Cinq personnes ont été blessées dont deux gravement. Ces dernières, un homme de 50 ans et une femme de 40 ans ont été incarcérées. Les trois autres, plus légèrement atteintes, sont un homme de 35 ans, un garçon de 8 ans et une jeune fille de 12 ans.

L'hélicoptère du SMUR est actuellement sur place pour prendre en charge les victimes.