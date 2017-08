Une collision frontale fait trois blessés graves à Châtellerault

Un grave accident de la route s'est produit hier, samedi 19 août, à Châtellerault, dans la Vienne. La collision frontale a impliqué trois voitures rue Henri-Barbusse à 19h30. Il y a trois blessés graves.

Les images sont impressionnantes. Deux voitures dans le fossé, l'une retournée, sur le toit, et un autre véhicule, complètement détruit en travers de la route, limitée à 70 km/h en direction de Thuré.

Des ralentissement sur l'A10

L'accident se produit juste après le pont de l'autoroute. Une collision entre trois voitures qui occasionne même de gros ralentissements sur l'A10, semble-t-il à cause d'un morceau de voiture tombé sur la voie.

Deux personnes doivent être désincarcérées et transportés d'urgence au CHU de Poitiers, tout comme une autre victime, également blessée grave et héliportée jusqu'à l'hôpital. Les deux autres personnes impliquées dans cet accident sont, elles, plus légèrement blessées, et évacuées à l'hôpital de Châtellerault.

La route, un temps coupée à la circulation hier soir, est désormais rouverte ce matin.