Un jeune homme est décédé lundi soir après une collision entre sa moto et une voiture sur la départementale 129 entre la Chapelle-au-Riboul et Jublains. C'est le neuvième décès sur les routes de la Mayenne en 2018.

La Chapelle-au-Riboul, France

Vers 16h45, une voiture et un deux-roues se sont percutés dans le Nord-Mayenne, sur la Départementale 129 entre La Chapelle-au-Riboul et Jublains. Le pilote de la moto est décédé après l'arrivée des secours. Il était âgé de 17 ans. Dans la voiture, trois occupants dont deux blessés ont été transportés vers le Centre Hospitalier du Nord-Mayenne. La circulation sur la D129 a été fortement ralentie et n'était possible que sur une seule voie.

C'est le neuvième décès sur les routes de la Mayenne en 2018.