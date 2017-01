Une commune bretonne dans la tourmente après la garde à vue de cinq élus

La commune en est toute remuée. Ce lundi 9 janvier 2017, la mairie a été perquisitionnée. Le maire, Gérard Bazin et quatre élus ont été placés en garde à vue, soupçonnés de "prise illégale d'intérêt". Secousse dans cette commune de 5 000 habitants.

Au lotissement du Pré Jouanette, on s'observe. Un homme guette derrière sa fenêtre. Comme un parfum de suspicion. Le fond de l'air est lourd depuis 2015 et l'envoi d'un courrier anonyme aux enquêteurs à propos de ce lotissement de neuf maisons. Dans la commune, certains appellent cet endroit "le lotissement du maire".

Béatrice habite la ville depuis 11 ans : "c'était une rumeur, que les proches de conseillers municipaux auraient bénéficié de ces maisons à moindre frais" souffle-t-elle devant ses trois enfants, "mais ce n'était qu'une rumeur, je n'y prêtais pas vraiment attention". Sauf que depuis ce lundi et la perquisition à la mairie, tout le monde ne parle que de ça. Le maire, Gérard Bazin et son adjoint à l'urbanisme Régis Mazeau, faisaient notamment partie des gardés à vue. Depuis, ils ont été remis en liberté.

Sur neuf boîtes aux lettres, quatre portent les noms de proches d'élus. © Radio France - Théo hetsch

26 élus interrogés

En tout, les enquêteurs ont interrogé 26 élus et anciens élus, pour tenter d'en savoir plus sur la construction de ce lotissement, décidé en 2011, par l'ancienne équipe municipale. Parmi eux, Noël Rouillard, ancien adjoint. Il y a cinq ans, il a approuvé le projet de lotissement. Pour lui, au moins tout le début du dossier, qu'il a suivi, s'est déroulé dans les règles : "j'ai voté le classement du terrain en zone constructible, j'ai voté pour la construction d'un lotissement municipal pour faire baisser les prix", assène l'ancien élu, "de ce côté-là, tout s'est passé de la façon la plus légale".

Noël Rouillard a lui aussi été interrogé par les enquêteurs. Aujourd'hui, il se pose des questions. "Je n'ai rien vu venir" lâche-t-il. Au lotissement du Pré Jouanette, quatre boîtes aux lettres sur neuf portent les noms de proches d'élus. Un gendre du maire notamment habite là. Il assure que tout à été fait dans les règles. "Dommage" ajoute-t-il "que cette polémique ternisse l'image de Gérard Bazin, qui travaille depuis 12 ans à la tête de la commune".