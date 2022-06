Une compagnie de CRS arrive à Carpentras après plusieurs jours de violences

Une centaine de policiers sont attendus en renfort à partir de ce vendredi à Carpentras, après plusieurs jours de violences dans les cités des Amandiers et du Pous du Plan.

Les CRS doivent arriver ce vendredi et rester au moins une dizaine de jours.

Une compagnie de CRS est attendue à Carpentras ce vendredi. Une centaine de policiers vont venir renforcer les équipes carpentrassiennes après les violences ces derniers jours dans les cités des Amandiers et du Pous du Plan. Ce mercredi soir encore, des coups de feu ont été tirés et ont touché une bombonne de gaz sur le balcon d'un immeuble des Amandiers. Dans la même soirée, des mortiers, des feux de poubelles et des feux de palettes ont aussi été allumés dans la cité du Pous du Plan.

Ce jeudi, le maire de Carpentras, Serge Andrieu, a réclamé le renfort de CRS "de façon urgente". Selon lui, c'est précisément "l'action efficace et tenace des policiers qui gène les dealeurs et conduit aux problèmes de tirs". "Nous devons tous soutenir le travail de la police", poursuit Serge Andrieu. La compagnie de CRS attendue ce vendredi doit rester sur place au moins une dizaine de jours.