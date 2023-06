Une compagnie de CRS arrive en renfort dans le quartier Pissevin de Nîmes

Marie-Françoise Lecaillon, la préfète du Gard, a annoncé sur la chaîne de télé BFM, ce matin, l'arrivée de renfort CRS dans le quartier Pissevin de la ville de Nîmes dès ce mercredi 7 juin à 15 heures. Des renforts envoyés après l'agression d'un journaliste de M6 venu tourner un sujet dans ce quartier sensible. Depuis ce mardi, la médiathèque Marc Bernard a été fermée jusqu'à nouvel ordre par la mairie, à cause de menaces et d'intimidations à répétition par les trafiquants de drogue envers des agents municipaux.

La préfète assure avoir déjà mis en place dès mardi 6 juin au soir des "opérations de sécurisation" pour être visible et rassurer les habitants. Marie-Françoise Lecaillon compte également monter des opérations dans les semaines à venir. Elle l'assure "ce quartier n'a pas été abandonné par l'État".