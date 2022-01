Une compagnie de CRS déployée à Alençon pour sécuriser le quartier de Perseigne

La compagnie de CRS 8, une unité spécialisée dans les violences urbaines, basée en région parisienne et déployable de manière très rapide, est arrivée ce jeudi dans le quartier de Perseigne à Alençon. "La préfecture de l'Orne a pris cette décision pour sécuriser le quartier et prévenir d'éventuels risques de violences" indique Julien Henrard, directeur de cabinet. Ce quartier a en effet déjà été le théâtre d'affrontements entre jeunes et forces de l'ordre au mois d'octobre dernier.

Mercredi soir, vers 23h30, la police, venue interpeller un jeune dealer dans la Tour Péguy, a essuyé des tirs de mortiers en repartant. Et jeudi matin, au niveau cette fois de la Tour Pascal, les policiers ont interpellé un homme qui venait de leur faire un doigt d'honneur. Ils ont de nouveau été pris à partie.

Les deux jeunes ont été placés en garde à vue. "Le premier pour acquisition, détention et transport de stupéfiants, ainsi que pour rébellion et provocation à la rébellion, précise le procureur d'Alençon François Coudert. Le second pour outrage, usurpation d'identité au moment de son interpellation et non respect d'une interdiction de séjour dans l'Orne". Tous deux seront présentés ce vendredi en comparution immédiate au tribunal d'Alençon.