Une compagnie de CRS attendue dimanche soir à Joué-les-Tours après une nouvelle nuit de violence

Joué-lès-Tours, France

Une nouvelle nuit de violences dans le quartier de la Rabière à Joué-les-Tours. Dix voitures ont été incendiées dans la nuit de samedi à dimanche dans plusieurs rues du quartier et les policiers venus sécuriser l'intervention des pompiers ont été pris à partie par des jeunes.

Ils ont essuyé des jets de projectiles de toute nature comme des pavés ou des cocktails Molotov , une soirée sous tension qui s'est déroulée entre 1h30 et 5h15 du matin et qui n'a pas fait de blessé.

La préfecture d'Indre-et-Loire a décidé de faire appel à des renforts de sécurité, une compagnie de CRS doit arriver dans le quartier dans la soirée de dimanche et devrait rester deux jours, le temps d'un retour au calme comme l'explique Philippe François le sous-préfet de Loches qui est de permanence préfectorale ce weekend : "Le fait marquant de cette nuit de violences c'est qu'il y a eu des tentatives d'affrontement avec les policiers et cela indépendamment de la casse de mobilier urbain ou des voitures brûlées. Il a été retrouvé sur place des pavés, bouteilles, cailloux et cocktails Molotov ce qui a rendu la situation extrêmement tendue dans le quartier. Une compagnie de CRS doit arriver sur place, ce sera deux jours dans un premier temps pour voir comment évolue la situation".

Les CRS habitués désormais à venir faire du maintien de l'ordre à Joué-les-Tours

Le mois dernier déjà il y avait eu des renforts de CRS à la suite notamment de l'incendie du chalet, un centre d'accueil et de loisirs. Il y a eu aussi mardi dernier l'agression d'un agent de sécurité au centre aquatique Bulle d 'O et puis on se souvient des 70 voitures brûlées en l'espace de deux mois entre le 31 octobre et début janvier, là aussi les CRS étaient venus dans le quartier de la Rabière durant les fêtes de fin d'année.

Ce quartier comme celui du Sanitas à Tours et la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps a été récemment retenu par le gouvernement comme Quartier de Reconquête Républicaine (QPR), des policiers supplémentaires doivent y être nommés pour la rentrée de septembre. En tout ce sont environ 20 000 personnes qui vivent dans ces trois quartiers, des habitants qui aspirent à plus de tranquillité.