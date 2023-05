Une comptable toulousaine, employée par un groupe d'Ehpad, soupçonnée d'avoir détourné 95.000 euros

La comptable facturait de fausses prestations de paysagiste et effectuait les paiement sur son compte bancaire (illustration)

Une comptable toulousaine arrêtée pour une vaste escroquerie. Cette femme de 64 ans était employée par DomusVi, un groupe d'EHPAD et de résidences séniors qui gère 270 établissements en France, dont un à Colomiers. Le groupe confirme avoir porté plainte contre cette ancienne employée, soupçonné d'avoir détourné 95.000 euros en l'espace d'un an, entre janvier et décembre 2022.

De fausses facture au nom d'un paysagiste

Le système était rodé : pendant un an, la comptable a établi de fausses factures au nom d’un paysagiste qui travaille pour l'EHPAD. Mais elle faisait les virements directement sur son compte en banque.

C'est une des ses collègues, qui a trouvé ces factures redondantes suspectes, qui a prévenu la direction. La comptable, déjà connue des services de police pour des faits d'escroquerie, a été mise à pied. Elle a reconnu les faits et a affirmé aux enquêteurs être accro aux jeux d'argent. Elle sera jugée le 6 décembre 2023 à Toulouse.