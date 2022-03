Une conceptrice charentaise de bunkers victime de son succès depuis le début de la guerre en Ukraine

Le carnet de commande de Florence Sanner n'en finit pas de s'allonger. A 33 ans, cette entrepreneuse rochelaise commercialise un produit unique en France : des bunkers enterrés, sortes de refuges ultra-sécurisés à enfouir dans son jardin. Un concept appelé "Refuge dans mon jardin" qu'elle développe à Surgères (Charente-Maritime).

Si d'ordinaire, ces abris sont souvent associés au monde du survivalisme, depuis le début de la guerre en Ukraine, ils semblent intéresser une bien plus large clientèle.

"Refuge dans mon jardin" est, en France, pionnière dans la construction d'abris enterrés.

Deux fois plus de commandes

Trois ans que Florence développe son concept. En général, ses clients cherchent à se protéger de phénomènes climatiques, tels que les tempêtes ou les cyclones. Ils sont aujourd'hui concurrencés par de nouveaux profils.

"Mes abris peuvent aussi protéger du souffle d'une explosion, comme des retombées radioactives, par exemple. C'est simple, j'ai eu, en quelques jours, à peu près autant de commandes que ce que j'ai pu avoir depuis que je me suis lancée. On parle de centaines de devis".

Un produit personnalisable

Un exemple, en modélisation 3D, des bunkers aménagés que propose Florence.

La particularité des bunkers de Florence : une offre personnalisable. Du plus rudimentaire au plus luxueux des abris, l'entrepreneuse ne se fixe aucune limite. Tout dépend des souhaits des clients. Par souci de robustesse, la base du bunker reste toujours la même : des conteneurs recyclés enrobés d'une coque en béton armé. En revanche, l'aménagement intérieur, lui, diffère selon le budget et les envies.

Un abris classique coûte minimum 60 000 euros et comprend par exemple des lits, des toilettes sèches et un coin cuisine. Un autre pourra lui être doté de douches à l'Italienne ou encore d'une salle de cinéma. Des commandes diverses pour des clients aux profils différents. Leur point commun, cependant : la discrétion. Lorsque Florence remet la clef d'un bunker, elle garde le secret de sa localisation avec elle.