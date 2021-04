Une conductrice de 39 ans fonce dans un panneau publicitaire à Belfort en essayant de fuir la police

Sa courte cavale s'est arrêtée net. Une Belfortaine de 39 ans a percuté avec sa voiture, dans la soirée du mercredi 21 avril, un panneau publicitaire du boulevard Kennedy, à Belfort. Elle essayait en fait de fuir la patrouille de la police municipale, qui s'était mis à la suivre après un refus d'obtempérer. Ce sont d'abord des surveillants de la maison d'arrêt de Belfort qui ont prévenu le centre opérationnel de commandement et de supervision de la ville de Belfort. Ils ont été alertés par cette femme, arrêtée au volant de sa voiture, portières ouvertes, et volume de musique au maximum.

A l'arrivée des policiers municipaux, la conductrice avait quitté les lieux mais les agents l'ont retrouvée au niveau du marché Fréry. Mais la femme a refusé d'obtempérer et a fui le contrôle. Les policiers municipaux ont donc décidé de la suivre, sans s'engager dans une course-poursuite. L'opération a été menée conjointement avec les caméras de vidéo-surveillance du centre opérationnel de commandement et de supervision. Après avoir grillé plusieurs feux rouges, la Belfortaine a finalement fini sa course dans un panneau publicitaire du boulevard de Kennedy, juste après la rue de Moscou. Sa voiture a subi un choc mais la conductrice n'est pas blessée.

Un climat tendu

Quand les policiers municipaux sont arrivés sur place, ils ont été la cible de quelques projectiles lancés par des jeunes du quartier. La police nationale est donc venue en renfort et a interpellé la conductrice. Elle a été placée en garde à vue au commissariat de Belfort, mais a refusé de se soumettre aux contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants.