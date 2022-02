Auxerre : une conductrice de 76 ans condamnée pour homicide involontaire

Une septuagénaire reconnue coupable d'homicide involontaire, ce jeudi 17 février, à Auxerre. En juin 2021, alors en voiture, elle refuse la priorité à un motard et sa passagère, entraînant la mort du motard et de multiples blessures chez la passagère.

Ca s'est passé sur la D905, au niveau d'un carrefour : elle a refusé la priorité à la victime, alors que le motard arrivait en face et qu'elle devait tourner à gauche.

L'âge de la prévenue, remis en question

Durant l'audience, les questions portent très rapidement sur la capacité de l'automobiliste à conduire, malgré son âge avancé. "Mes réflexes vont pourtant très bien" répond la conductrice. Mais le tribunal ne se laisse pas démonter et révèle que la prévenue a un début de cataracte, ce à quoi elle répond que cela ne l'affecte pas. Le tribunal persiste et demande pourquoi elle n'a pas vu le motard arriver.

Elle évoque alors un manque de visibilité dû au pare-brise, peut-être à son passager aussi, très grand et qui lui aurait bloqué la vue. Mais elle l'assure : elle s'est arrêtée, elle a vérifié que personne ne venait, avant de repartir.

La fille de la passagère, affectée

Ces arguments, la fille de la passagère gravement blessée, ne les croit pas. Pour elle, cet accident aurait pu être évité, si la conductrice avait été moins "négligente". Elle poursuit ensuite sur sa vie, bouleversée depuis l'accident. "Vous ne savez pas ce que c'est que d'être au chevet de sa propre mère, pendant huit jours alors qu'elle est dans le coma. Les bips des machines, moi je les entends encore" décrit-elle, debout, en s'adressant au tribunal.

Elle explique que sa mère subit encore les conséquences de cet accident. "Elle ne peut presque plus utiliser sa main droite. Ma mère est une coquille vide, elle a perdu l'amour de sa vie et la santé" conclut-elle. A ces mots, la prévenue sanglote doucement. "Je vous demande pardon? Je souhaite et espère que le temps apaisera votre douleur" conclut-elle.

La conductrice a été condamnée à deux ans de prison avec sursis, retrait de permis et interdiction de conduire une voiture pendant deux ans.