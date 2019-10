Une conductrice de bus agressée à Epernay : ses collègues exercent leur droit de retrait

Vendredi soir à Epernay, un passager du réseau de bus Mouvéo tente de monter dans un bus sans prendre de ticket. La conductrice lui fait la remarque, mais immédiatement l'homme s'en prend à elle : il lui crache dessus et lui assène un coup de poing au visage. Pendant qu'il est interpellé par la police, la jeune femme est transportée à l'hôpital et se retrouve avec une interruption de travail de trois jours.

Comme à la SNCF, les conducteurs ne veulent pas rester seuls dans les bus

Suite à cette agression, les collègues de la conductrice ont décidé de réagir en exerçant leur droit de retrait ce lundi 21 octobre. "Les conducteurs ne sont pas en sécurité et les voyageurs non plus", explique Pierre Fernandez, délégué du personnel chez Mouvéo _"_Ce que l'on veut ce sont des contrôleurs dans les bus ! Ca ne se fait plus à cause d'un manque de personnel, contrairement à ce que dit la direction, mais on manque clairement de contrôleurs assermentés".

L'agresseur de la conductrice était jugé en comparution immédiate ce lundi au tribunal de Châlons-en-Champagne. Quant à la circulation des bus à Epernay, elle devrait reprendre normalement ce mardi 22 octobre.