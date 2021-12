Une conductrice de bus agressée jeudi soir à Poitiers

Une conductrice de bus Vitalis a été agressée par un passager ce jeudi 2 décembre à Poitiers. Vers 20h30 dans le quartier Bellejouane, elle a demandé à plusieurs reprises à un homme de remettre son masque. Au moment de descendre du bus, il s'en est verbalement pris à la conductrice. Il a ensuite explosé le plexiglas de protection d'un coup de poing. Les éclats de verre ont blessé la femme au front et à l'arcade sourcilière.

Une plainte doit être déposée ce vendredi. Selon Vitalis, c'est la sixième agression d'un chauffeur en 2021.

Dans un communiqué, la présidente de Grand Poitiers, Florence Jardin, dit "condamner fermement cette agression" et apporte son "soutien plein et entier à la conductrice". " Si nul ne doit être mis en danger dans le cadre de l'exercice de son métier, les agressions à l'encontre des agents ou des personnels, dont les missions de service public bénéficient directement aux habitantes et habitants sont encore plus incompréhensibles", indique le texte co-signé par Frankie Angebault et Sylvie Aubert, vice-présidents chargée des mobilités au sein de la communauté urbaine.