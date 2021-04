Une conductrice de camion licenciée pour s'être soulagée dans un champ mayennais, l'agriculteur s'explique

Une conductrice sarthoise de poids-lourd a été licenciée le 21 avril pour avoir fait la grosse commission dans un champ des Coëvrons, en Mayenne. C'est la mésaventure de Virginie Campoy. Elle a été dénoncée par l'agriculteur mayennais à qui appartient l'exploitation. Préférant rester anonyme, il ne donne pas tout à fait la même version que la conductrice.

Début avril, Virginie Campoy vient récupérer une pelleteuse chez l'agriculteur. Elle gare son camion dans la cour et avant de repartir vers la Sarthe, elle explique, s'arrêter un peu plus loin, au bord du champ, pour soulager une envie pressante. Pas le choix d'après elle, à cause de la crise sanitaire, tout est fermé et elle n'a pas le droit de demander aux clients d'emprunter leur toilette.

C'est inadmissible

Le problème selon l'agriculteur, c'est que Virginie Campoy aurait fait ses besoins directement dans la cour. "Elle s'est garée dans la cour, moi je suis parti voir mes bêtes et quand je suis revenu, à l'emplacement de la porte avant-gauche du semi-remorque, elle avait fait sa grosse commission. Dans la cour, à deux mètres des bâtiments", décrit-il.

Il prévient l'employeur de la conductrice pour que quelqu'un vienne nettoyer, il envoie même des photos des excréments. Finalement, personne ne vient, et l'agriculteur se retrouve à devoir nettoyer lui-même.

C'est un peu abusif mais ce n'est pas notre problème

Le patron le rappelle, lui explique que cette employée a déjà fait plusieurs fautes, et qu'elle va donc être licenciée. "C'est un peu abusif, mais cela ne nous regarde pas, ce n'est pas notre problème", estime l'agriculteur mayennais. De son côté, la conductrice sarthoise, licenciée, a elle, déjà saisi le Conseil de prud'hommes pour "licenciement abusif".