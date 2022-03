Une conductrice de Dordogne veut éviter un renard et fait une sortie de route

Une conductrice de 80 ans a voulu éviter un renard sur la route à Brantôme ce lundi 14 mars en début d'après-midi. au lieu dit le Bost. La Périgourdine a donné un coup de volant pour éviter l'animal et elle a perdu le contrôle de sa voiture qui a terminé sa course dans le fossé. Selon les gendarmes de la Dordogne, la conductrice souffre d'une douleur au thorax et a été transportée sur l'hôpital de Périgueux pour des examens. L'animal s'est enfui.