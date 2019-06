Une conductrice des Deux-sèvres dans un état grave : sa voiture est tombée dans un ravin de 5m et a fini contre un arbre

A Germond-Rouvre, dans les Deux-Sèvres, une voiture est tombée dans un ravin de cinq mètres de profondeur et a fini sa course contre un arbre ce matin. La conductrice âgée de 50 ans est dans un état de détresse grave. Les opérations de secours s'annoncent longues et délicates.