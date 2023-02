Une conductrice entre la vie et la mort après un accident de la route à Fontenay-sur-Loing, près de Montargis

Grave accident de la route à côté de Montargis, ce dimanche 26 février, sur la départementale 2007, au niveau de la commune de Fontenay-sur-Loing. Deux véhicules se sont violemment percutés aux alentours de 6h ce matin. Une condutrice de 48 ans a dû être désincarcérée sa voiture. Elle est entre la vie et la mort après avoir été héliportée à au Centre hospitalier d'Orléans la source.

ⓘ Publicité

Les quatre jeunes hommes à bord de l'autre véhicule sont également grièvement blessés. Deux hommes de 22 et 24 ans sont en urgence absolue et deux autres du même âge en urgence relative. Les gendarmes du Loiret, 26 sapeurs-pompiers et une équipe médicale sont intervenus pour prendre en charge les victimes, qui ont été réparties entre l'hôpital de Montargis et le centre hospitalier d'Orléans la source.

Dix engins des pompiers du Loiret et un hélicoptère ont été mobilisés. Les causes de l'accident sont encore inconnues.