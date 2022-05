Une conductrice fait plusieurs tonneaux en Dordogne à cause d'une chenille processionnaire

Une sortie de route, plusieurs tonneaux, et tout ça, à cause d'une chenille processionnaire. Une femme de 36 ans a eu un accident de la route à Limeuil en Dordogne ce mardi 3 mai en fin de matinée, au lieu-dit Campet. Selon les gendarmes, elle conduisait quand elle a été dérangée au volant par une chenille processionnaire qui se promenait sur sa main. En tentant de la chasser, elle a perdu le contrôle de son véhicule et fait plusieurs tonneaux.

Sa fille de cinq ans était dans la voiture. La mère a sorti l'enfant par la fenêtre, avant l'arrivée des secours. Les sapeurs-pompiers ont transporté les deux victimes à l'hôpital de Sarlat pour des examens de contrôle.