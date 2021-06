Une conductrice du réseau de bus Tango giflée à Nîmes

Une conductrice de bus du réseau Tango à Nîmes a été victime d'une gifle samedi. Une plainte a été déposée. La direction et le personnel, en solidarité avec leur collègue, ont décidé de cesser l'activité mardi entre 14h et 15h.

Une conductrice giflée, à bord de son bus. Les faits se sont déroulés samedi à Nîmes, sur le réseau de bus Tango, réseau de transports en public de Nîmes métropole. Alors qu'elle est en plein travail, la conductrice est agressée par une cliente. Choquée, elle est en arrêt de travail pour plusieurs jours. Une plainte a été déposée par la direction Transdev et par la conductrice elle-même.

Pour marquer sa désapprobation, l'ensemble du personnel et la direction ont décidé de cesser l'activité sur tout le réseau mardi 22 juin entre 14h et 15h. Des perturbations sont à prévoir sur le réseau entre 13h30 et 15h30. "Face à ces incivilités de plus en plus nombreuses, il faut marquer notre désaccord profond" assure Ludovic Martin, directeur général Tango-Transdev Nîmes Mobilité.