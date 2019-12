Une conductrice gravement blessée après une chute de 8 mètres dans les eaux de la Galaure

L'accident s'est produit vers 9h40 ce lundi matin entre Saint-Uze et Saint-Vallier dans le nord Drôme. La conductrice est sortie de route et son véhicule s'est immobilisé sur le toit, huit mètres plus bas dans la rivière. C’est un pompier qui n’était pas en service qui l'a sortie de son véhicule.