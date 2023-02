Une conductrice légèrement blessée à Orléans après avoir percuté un tramway

Une collision entre une voiture et un tram à Orléans, avenue Dauphine, a interrompu la circulation des tramways pendant plus d'une heure, ce jeudi à la mi-journée, entre les arrêts Tourelles-Dauphine et Zénith. La conductrice de la voiture, qui circulait dans le sens Orléans-Olivet, a voulu traverser la voie de tram. Elle a percuté l'avant d'un tramway qui arrivait d'Orléans.

L'accident s'est produit avenue Dauphine à Orléans © Radio France - Camille Huppenoire

Les pompiers se sont rendus sur place, tout comme la police. La conductrice de 38 ans ne souffre heureusement que de blessures légères. Elle a été transportée au CHRO. Il a fallu nettoyer les débris de verre sur les voies de tram avant la reprise progressive de la circulation, vers 13 heures 30.