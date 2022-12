Une conductrice roulait avec un taux d'alcool de plus de 3 grammes et sans permis dans les Deux-Sèvres

C'est le garde-champêtre de Coulonges-sur-l'Autize qui, ce lundi 12 décembre, aperçoit cette automobiliste en train de zigzaguer sur la route. Il est aux environs de 17h30. Il bloque le véhicule et voit que la conductrice n'est pas dans un état normal. Il appelle alors les gendarmes qui interviennent et constatent donc que cette femme de 39 ans a bu, beaucoup bu puisque son taux d'alcoolémie est de 3,10 grammes par litre de sang. En plus, elle conduit alors qu'elle a déjà perdu son permis.

Après sa garde à vue, l'automobiliste sans permis repart... en voiture

Placée en garde à vue, l'automobiliste repart avec une convocation au tribunal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisqu'elle décide alors de rentrer chez elle... en voiture ! Les gendarmes l'apprennent. Nouvelle garde à vue pour cette habitante des environs de Coulonges-sur-l'Autize qui se termine cette fois-ci avec un déferrement au parquet. Jugée selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle écope d'un an de prison avec sursis probatoire, une obligation de suivre des soins, mais aussi une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant un an.