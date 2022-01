Une conseillère municipale de Bordeaux porte plainte contre Philippe Poutou pour "harcèlement moral"

La guerre interne dans le groupe Bordeaux en Luttes continue. Après la démission de l'ancien gilet jaune Antoine Boudinet il y a trois semaines, la toute nouvelle conseillère municipale Myriam Eckert annonce porter plainte contre Philippe Poutou et Évelyne Cervantes-Descubes jeudi 13 janvier. Elle les accuse de "harcèlement moral" après ce qu'elle dénonce comme une "placardisation" au sein du groupe. Les deux conseillers municipaux visés ne font de toute façon plus partie du collectif Bordeaux en Luttes, affirme Myriam Eckert.

"Je deviens donc la seule élue pour l’instant légitime à porter la parole du collectif Bordeaux en Luttes", explique la conseillère municipale, qui demande d'ailleurs à Philippe Poutou et Évelyne Cervantes-Descubes de lui rendre les codes de la page Facebook du collectif et de ne plus s'exprimer en son nom. "Je siègerai seule au parlement bordelais en tant que gilet jaune non inscrite, mandatée par le collectif, ce collectif dont vous avez claqué la porte tout en souhaitant emporter les clefs", dénonce encore Myriam Eckert.

Juste avant les fêtes, celle qui était encore collaboratrice du groupe Bordeaux en Luttes avait dénoncé publiquement sa mise à l'écart du collectif, estimant ne plus être tenue au courant des changements de lieu de réunion, et n'ayant plus de missions concrètes à accomplir. L'ancien gilet jaune Antoine Boudinet, entré au conseil municipal lors des élections de 2020, avait reconnu cette "placardisation" et préféré démissionné de son poste. Il avait alors été automatiquement remplacé par Myriam Eckert.

"Notre collectif est défait"

Le collectif Bordeaux en Luttes, par les voix de Philippe Poutou et Évelyne Cervantes-Descubes, a décidé de réagir ce jeudi. Sur le cas Myriam Eckert, ils affirment que la conseillère municipale multipliait les "échanges agressifs et insultants" et les "sorties hostiles" à l'encontre du candidat à l'élection présidentielle pour le Nouveau parti anticapitaliste (NPA). "Ce que nous voulions dans l'immédiat, c'était fonctionner séparément pour éviter d'envenimer les choses encore plus", expliquent les élus.

Tous deux reconnaissent une crise au sein du groupe. "Notre collectif est défait", écrivent-ils. "Nous n'avons jamais réussi à relancer la dynamique [des élections municipales, ndlr], à retrouver un élan. La crise est rude, le collectif est déserté. Mais ce n'est pas pour cela qu'on doit s'autodétruire. Tout n'est pas mort", affirment Philippe Poutou et Évelyne Cervantes-Descubes, actant que le groupe siégera désormais séparément au conseil municipal.