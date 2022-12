Une contrebasse de l'orchestre de Renaud Capuçon volée près d'Aix-en-Provence avant un concert

C'est vendredi midi, en pleine journée, sur un parking du Tholonet que Marc-Antoine Bonanomi s'est fait dépouiller d'une partie de lui-même. Il part randonner dans le massif de la Sainte-Victoire, à travers les paysages du peintre Cézanne. Une petite heure suffit. Sa voiture a été "visitée". Parmi tout ce qui a été volé, le plus important à ses yeux : sa contrebasse. "C'est terrible. La Terre se dérobe sous mes pieds. C'est une partie de moi-même. C'est un instrument qui était dans la famille de mes professeurs de musique" raconte, très ému, le musicien suisse à France Bleu Provence.

Totalement invendable

Le larcin est d'autant plus lamentable que l'instrument si rare est totalement invendable. Il s'agit d'une pièce unique et tout acquéreur serait rapidement repéré. "Les gens qui me l'ont volé n'ont sûrement aucune idée de sa valeur. J'espère qu'ils vont la restituer". Le contrebassiste va porter plainte lundi à son retour en Suisse après une série de concerts donnés à Aix avec un instrument prêté. À la tête de l'orchestre de chambre de Lausanne dont fait partie Marc-Antoine, Renaud Capuçon, le violoniste mondialement connu, a lancé sur son compte Twitter un appel à témoin.