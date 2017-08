Une contrôleuse de la SNCF agressée en gare de Vierzon

Lundi soir en gare de Vierzon, dans le Cher, une contrôleuse de la SNCF a été agressée à bord d'un Intercités par une passagère. Les agents de la sûreté ferroviaire sont intervenus aux côtés de la police nationale.

L'agression a eu lieu mardi soir vers 19h50 à bord de l'Intercités 3674 qui effectuait la liaison Limoges-Paris. Lorsque le train a marqué l'arrêt en gare de Vierzon, une femme originaire de la région parisienne accompagnée de son fils de 3 ans serait montée à bord avec plusieurs bagages dont un bagage jugé encombrant, ce qui a déclenché une altercation avec le personnel de bord.

Un bagage jugé trop volumineux

Selon la SNCF, la passagère avait notamment une grosse valise qui mesurait un mètre de hauteur. La contrôleuse, âgée d'une trentaine d'années, lui aurait demandé de mieux disposer ses affaires car ce bagage trop conséquent gênait la circulation à bord du train. "Normalement il ne faut pas plus de trois bagages par personne et pas plus de 25 kilos par bagage, les accès ne doivent pas être encombrés, il en va de la sécurité des passagers", indique-t-on à la SNCF.

Un coup porté au bras et au ventre

Le ton est monté rapidement entre les deux femmes. La contrôleuse assure que la passagère lui a porté deux coups de pied au niveau d'un avant-bras et du ventre. L'agent SNCF "assez choquée" a été prise en charge par le personnel. La contrôleuse devait déposer plainte à Paris dans la soirée, étant rattachée à la gare de Paris-Austerlitz. Selon la version de la passagère, qui a été entendue par les policiers du commissariat de Vierzon, la contrôleuse l'aurait agressé verbalement. Elle compte également déposer plainte.

Plus de trois heures de retard pour les passagers

Les agents de la Suge sont intervenus pour gérer l'incident : les hommes de la sûreté ferroviaire se trouvaient dans le train suivant, l'Intercités 3694 le dernier train de la journée remontant sur Paris. L'Intercités où a eu lieu l'agression transportait "entre 300 et 400 passagers". Transbordés dans un autre train, ils sont repartis avec plus de trois heures de retard, vers 23h20.