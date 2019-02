Formation professionnelle en prison : une convention signée à Coutances

Une convention a été signée ce mercredi pour 4 ans entre la Région et les services pénitentiaires du grand ouest (qui gère 24 prisons dont 10 en Normandie). Elle doit permettre de mieux définir le cadre de la formation professionnelle en prison dont peuvent bénéficier les détenus.

David Margueritte (gauche), vice-président chargé de la formation et de l'apprentissage à la région Normandie avec Thierry Morinière, directeur adjoint interrégional des services pénitentiaires du grand ouest

La convention signée ce mercredi par la région et les services pénitentiaires du grand ouest doit permettre de mieux définir le cadre de la formation professionnelle en prison dont peuvent bénéficier les détenus. En 2018, sur 3800 détenus en Normandie, 355 ont bénéficié d'une formation ou ont découvert un métier ou ont obtenu un diplôme. C'est sur la base du volontariat, il faut passer des entretiens et être sélectionné. L'idée : prévenir la récidive et favoriser la réinsertion à la sortie dans des secteurs comme la restauration, la logistique, la métallurgie, la pâtisserie...

A Coutances 6 détenus (sur 59) entre 25 et 35 ans sont en formation actuellement dans le bâtiment par exemple. Et ça marche très très bien selon Philippe Michalysin, le directeur de la prison de Coutances depuis deux ans :

La région Normandie finance la formation professionnelle en prison à hauteur d'un million 380 000 euros.