Une convention pour lutter contre la violence dans le football amateur en Bretagne

Le football amateur breton n'est pas épargnée par la violence. Pour endiguer le phénomène une convention a été signée pour permettre aux organisateurs de matchs de foot et à la Justice de mieux communiquer pour aussi mieux sanctionner.

Comment endiguer la violence dans le football amateur? C'est dans ce but qu'une convention a été signée jeudi entre les Ligues de foot de Bretagne et des Pays de Loire, les districts des 4 départements bretons et de la Loire Atlantique et les parquets concernés. Ce texte doit permettre aux organisateurs de rencontres de foot et à la Justice d'échanger des information et de poursuivre plus facilement les auteurs de violences.

"Il y a moins de violences sur les terrains de foot en Bretagne qu'ailleurs en France mais il y en a toujours trop" Jean-Claude Hillion président de la Ligue de Bretagne de Football

En Bretagne, 1% des matches sont concernés par la violence, la moyenne nationale est d'1,5%. Selon la Justice, cela représente quand même 11 000 matches pour la saison 2015-16 au niveau national. "Il s'agit d'insultes, de propos racistes et parfois aussi de violences physiques, des coups", explique Jean-Claude Hillion président de la Ligue de Bretagne de Football. "Les arbitres en sont victimes. D'ailleurs on a du mal à en recruter car ils craignent pour leur sécurité".

Jean-Claude Hillion souligne l'importance de la convention signée qui permet d'avoir un référent football dans tous les parquets pour accélérer les dossiers et donc les sanctions. "Cela peut aller de la remise en état d'un club de football jusqu'à des peines plus lourdes en justice." Il y a donc un suivi spécial et les plaintes de ce type sont traitées à part.

"On espère que cela servira aussi à faire de la prévention pour faire réfléchir les gens. Il faut que le foot reste un plaisir!" Jean-Claude Hillion président de la Ligue de Bretagne de Football