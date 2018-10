Police, Pompiers et Gendarmeries

On voit régulièrement des images de Pompiers en intervention qui se font caillasser par des délinquants Pour permettre aux forces de l'ordre (Police et Gendarmerie) d'intervenir avec plus d'efficacité, pour protéger les pompiers,

"Les agressions sont un fléau"

" On s'attaque au symbole de l'altruisme" a dit le préfet de l'Isère au moment de la signature. Lionel Beffre a fait la liste des agressions contre les hommes du Feu: des caillassages en Février et Marc à St Martin d'Hères, Echirolles, et Pont de Chéruy. Un vol de matériel sur un camion en circulation en plein Grenoble au moins de juillet.

Cette convention vise à réagir plus efficacement en cas de délit contre les pompiers. Une telle convention existait déjà depuis 2015 . La nouveauté, c'est que les 3 partenaires échangent des informations 2 fois pas jour. Et surtout ils se livrent régulièrement à des exercices grandeur nature pour tester les dispositifs de protection des pompiers. Test qui peut aller jusqu'à l'intervention en cas d'attentat où il faut aussi protéger les secours des terroristes. Le prochain exercice justement, aura lieu prochainement à Grand Place.