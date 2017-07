Une Coopérative Jeunesse à La Rochelle pour découvrir le monde de l'entreprise

Ménage, jardin, bricolage ou autre : une dizaine de jeunes Rochelais créent cet été leur propre coopérative pour découvrir le monde de l'entreprise. Le concept lancé au Quebec il y a plus de 25 ans fait des petits en France. A La Rochelle c'est une première.

Le premier chantier a été réalisé la semaine dernière : nettoyer le jardin d'un particulier.

La Coopérative Jeunesse Service (CJS) de La Rochelle fonctionne comme n'importe quelle entreprise multi-servicse pour les particuliers ou les entreprises.

Vous avez un besoin, une personne vient chez vous évaluer le travail, vous fait un devis et si vous êtes d'accord réalise le travail.

Sauf que dans le cas de la CJS ce sont des jeunes qui font tout eux même : ils font les visites, les devis et les travaux, ils siègent au conseil d'administration, déterminent même le montant des rétributions de chacun. Le concept vient du Quebec où ce dispositif existe pour les jeunes tous les étés depuis plus de 25 ans.

Première action de la coopérative : les jeunes conçoivent eux même le prospectus publicitaires de l'entreprise. © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Un objectif éducatif et un coup de pouce pour l'emploi

L'entreprise Jeune Service doit permettre à la dizaine de jeunes rochelais agés de 16 à 18 ans encadrés par deux animateurs de découvrir le monde de l'entreprise. L'objectif est que les jeunes se prennent en main. L'an dernier, à Niort où a eu lieu la première expérience en Poitou-Charentes, ça a plutôt bien fonctionné : des jeunes déscolarisés ont repris des études, d'autres bien insérés dans le monde scolaire sont allés voir l'ADIE (l'Association pour le Droit à l'initiative économique) dans le but de créer vraiment leur propre entreprise. A La Rochelle, la coopérative est basée dans le quartier de Villeneuve les Salines. Il s'agit d'une expérimentation menée avec le concours financier de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, de l'Etat, de la fondation Fiers de Nos Quartiers, la Macif et la région Nouvelle Aquitaine.