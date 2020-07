Une Coupe d'Afrique des Nations amiénoise

Une Coupe d'Afrique des Nations dans le quartier Nord d'Amiens. Quinze équipes s'affrontent au cours de cette mini-CAN de football organisée au stade Le Tonneau avenue de la Paix. Une grande première dans le quartier en mal de football depuis l'épidémie de coronavirus et le confinement.

L'association L'équipe 80 est à l'origine de cette Coupe d'Afrique des Nations © Radio France - Elodie Touchais

Une bouffée d'air pour le quartier Nord d'Amiens

Une CAN, grandeur nature avec les hymnes nationaux interprétés en ouverture de chaque match. Des rencontres écourtées : deux fois vingt-minutes mais qui suffisent aux centaines de supporters présents le long du terrain synthétique. Sofiane en mal de ballon rond depuis la suspension des championnats de football est aux premières loges. Le jeune homme accompagné de plusieurs copains retrouve le sourire : "c'est un moyen de respirer pour nous dans le quartier".

Signe que les temps ne sont toujours pas "comme avant": des masques et du gel hydroalcoolique fournis par la ville d'Amiens sont proposés, sans grand succès, aux entrées du stade Le Tonneau.

Les meilleurs joueurs amateurs des nations africaines d'Amiens ont été sélectionnés pour ce tournoi. © Radio France - Elodie Touchais

L’événement organisé par l'association L'équipe 80 a dès le départ remporté un énorme succès. Plus de "300 à 400 personnes voulaient jouer" explique Rachid Nassa, l'un des membres de l'association. Il a fallu faire une sélection ! Des matchs amicaux ont donc été organisés et des coachs ont fait leur choix. "Les meilleurs joueurs des nations d'Amiens sont aujourd'hui sur le terrain" se félicite Rachid Nassa.

Des fourmis dans les jambes !

Après trois mois de confinement et malgré des footings ou séances de sport improvisés dans leur salon, les joueurs retenus ont tous hâte de retrouver le terrain. Impatient de pouvoir "retoucher du ballon" répète le marocain Sallali Zakaria. Milieu de terrain pour le Cameroun, William ne cache pas sa fierté d'avoir été retenu.

Après 3 mois de confinement, les joueursdu Cameroun se montrent impatients de "retoucher du ballon" © Radio France - Elodie Touchais

Une Coupe d'Afrique des Nations fédératrice

Pendant la période de confinement, des matchs sauvages ont parfois été organisés à Amiens. Cette CAN autorisée, en extérieur et avec du public est bienfaitrice sourit Bilal. "Ce sont beaucoup de gens qui sont fils d'immigrés, chacun joue avec son équipe d'origine et cela crée cet engouement". Le sélectionneur de l'équipe de Guinée confirme : cette CAN permet de "nous rassembler, nous retrouver, de nous fédérer".

Cette CAN c'est "comme France 98" pour Rachid Nassa de l'association Equipe 80 © Radio France - Elodie Touchais

Rachid Nassa est fier d'assister à cette mini CAN amiénoise. Il y voit même un air de France 98 ! " Il y a les arabes, les noirs, les français" sourit ce membre de l'association Equipe 80. "On s'entend, on s'amuse et le football n'a qu'un langage : le respect"

Les phases de poules se poursuivent ce dimanche. Demi-finales lundi 13 juillet et finale mardi 14 juillet, jour de la fête nationale.