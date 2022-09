Une Coupe Icare sans funiculaire mais pas sans espoir pour le reconstruire

Après sa destruction par des pluies torrentielles, les élus gardent l'espoir de reconstruire le funiculaire, si les autorités donnent les autorisations à la fin des études, qui vont encore durer un an.

A l'occasion de la Coupe Icare, jusqu'à dimanche, les parapentistes ne peuvent plus remonter par le funiculaire de St Hilaire du Touvet, détruit fin décembre par des inondations torrentielles chargées de rochers. Des bus sont mis en place pour les remonter de la vallée vers les aires de décollage.

C'est la volonté des élus locaux de le reconstruire. Mais de nouvelles études sur le torrent et sur les falaises ont été demandées par la préfecture, les administrations spécialisées (DDT) et le SYMBI (syndicat mixte des berges de l'Isère).

Reverra-t-on un jour le funiculaire en service ?

Dominique Clouzeau, maire des Petites Roches, raconte " on n'a pas du tout renoncé à remettre le funiculaire en route" mais "on est encore dans l'attente, puisque nous avons des études en cours" Sur le ruisseau, elles vont durer jusqu'en début 2023. Parallèlement, il y a une étude sur la falaise dont le résultat sera connu fin 2023. Il faudra aussi changer le câble et reconstruire 200m de rails emportés par le déluge

Ce sont les assurances qui financeront les réparations, si les experts autorisent la reconstruction, mais il y aura une franchise de 10% pour la commune.

Le funiculaire avait été mis en service en 1924 pour construire les établissements de santé du plateau des petites roches (aujourd'hui démontés). Evidemment le remettre en service en 2024 pour le centenaire serait le rêve des habitants, mais le rallongement de la durée des études compromet ce centenaire