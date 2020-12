Une coupure d'eau potable à Aiserey juste avant le réveillon de Noël

C'est la tuile, à quelques heures du réveillon, les habitants d'Aiserey mais aussi ceux de Longecourt-en-Plaine, n'ont plus d'eau du robinet. Une information que les habitants ont eu via Panneau Pocket. La Saur, chargée du réseau met tout en oeuvre pour rétablir l'eau potable.

La Saur, chargée du réseau d'eau dans ces communes, indique ce soir, qu'elle met tout en oeuvre, pour rétablir l'eau potable au plus vite.

Capture d'écran du mesage via Panneau Pocket reçu ce soir par une habitante d'Aiserey - .