Poursuivi par la police, il finit par s'embourber dans un sous-bois au nord de Toulouse

Un jeune homme a tenté de semer la police mercredi soir dans le nord de Toulouse. Après plusieurs feux grillés et des tentatives de percuter le véhicule des fonctionnaires, il a fini par s'embourber dans un sous-bois. Le garçon cumule les infractions.

Course poursuite route de Launaguet mercredi soir.

Le mercredi 5 janvier dans la soirée, vers minuit, un véhicule de police prend en flagrant délité un conducteur en train de griller un feu rouge sur la route de Launaguet au nord de Toulouse. Les agents activent les gyrophares mais le conducteur prend la fuite.

Fausse identité, absence de permis, cannabis

S'ensuite une course-poursuite de plusieurs kilomètres où l'automobiliste en tort multiplie les embardées, les coups de frein brutaux ou les tentatives pour venir percuter la voiture de police. La course se termine sur un chemin non carrossable dans un sous-bois où le véhicule s'embourbe très vite. L'individu prend la fuite en courant, il est rapidement interpellé par les fonctionnaires. Le passager, resté dans la voiture, est lui aussi amené au commissariat central.

En garde à vue, le passager âgé d'une vingtaine d'année valide la version des policiers quant à la dangerosité de la conduite de son copain. Il est libéré. Le conducteur quant à lui fournit d'abord une mauvaise carte d'identité, qui s'avère volée. Et le jeune homme cumule les infractions en plus de ses exploits de la soirée, il n'a pas de permis et conduit sous l'effet de stupéfiants.

Ce jeudi après-midi, ce garçon de 22 ans bien connu des services était toujours dans les locaux de la police.