Une course poursuite dans les rues de Dax

De l'animation à Dax ce jeudi matin. La cité thermale a été le théâtre d'une course poursuite entre des policiers et le jeune conducteur d'une Golf, qui refusait de se soumettre à un contrôle. La police a fini par l'interpeller, ainsi que les deux passagers. Les trois hommes, âgés de 18 à 22 ans, étaient ce jeudi en garde à vue.

C'est un habitant de Dax ce jeudi matin qui a prévenu la police, estomaqué de voir trois jeunes, à bord d'une voiture, jeter des bouteilles d'alcool vides depuis les fenêtres tout en roulant. Les forces de l'ordre interviennent, tentent d'interpeller l'automobiliste, qui ne veut pas obtempérer.

Le chauffeur klaxonne, provoque les policiers, avant de prendre la fuite, de griller des feux rouges. Il roule tellement vite qu'il finit sa course contre le muret d'une maison. Les deux passagers sont alors interpellés. Et le chauffeur, qui s'enfuit, cette fois à pied, finit dans l'après-midi par se constituer prisonnier.

En auditionnant les trois hommes, les policiers comprennent alors pourquoi ces Dacquois semblaient si survoltés le matin à l'intérieur de la voiture : ils fêtaient en fait le permis que le conducteur venait d'obtenir. Et qu'il risque maintenant de perdre !