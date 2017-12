Une course-poursuite dans les rues du pays de Montbéliard entre un automobiliste et les policiers de la BAC

Par Wassila Guittoune, France Bleu Belfort-Montbéliard et France Bleu

Un habitant de Bondeval, dans le Doubs, était en garde à vue mercredi, après avoir grillé plusieurs feux rouges, et roulé à plus de 130 kilomètres/heure dans les routes départementales du pays de Montbéliard, et sur l'autoroute A36. Il avait bu et roulait sans permis.