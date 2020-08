Un conducteur a été interpellé à Clermont-l'Hérault dans la nuit de mercredi à jeudi avoir été poursuivi par les policiers et les gendarmes sur une distance de 40 kms sur l'A750. Une opération commune des policiers et des gendarmes.

Une course poursuite entre Montpellier et Clermont-l'Hérault

Le conducteur d'une camionnette a tenté de prendre la fuite sur une distance de 40 kms. Une course poursuite entre Montpellier et Clermont-l'Hérault. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi à jeudi à 1 heure 20. Les policiers repèrent une camionnette qui roule très vite sur l'avenue de la liberté à Montpellier . Le véhicule grille deux feux rouges et le conducteur appuie sur l'accélérateur lorsque les forces de l'ordre lui font signe de s'arrêter.

Ils suivent alors la camionnette qui emprunte l'A750 en direction de Lodève. Les policiers sont rejoints pas les gendarmes. La course s'arrête à Clermont-l'Hérault où le chauffard est interpellé. Il est alcoolisé et faisait l'objet d'une interdiction judiciaire de conduire une voiture non équipé d'un dispositif d'éthylotest anti-démarrage. Son passager était ivre également . Il y avait deux femmes à l'arrière. Le conducteur avait volé le véhicule à son employeur qui allait porter plainte.