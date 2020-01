Une course-poursuite nocturne sur l'A28 entre des gendarmes et plusieurs véhicules

Quincampoix, France

Ils ont parcouru près d'une centaine de kilomètres à pleine vitesse sur l'autoroute A28. Plusieurs patrouilles de gendarmes se sont livrées à une course-poursuite sur l'autoroute entre la Seine-Maritime et la Somme dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 janvier 2020 entre minuit et une heure.

Une voiture interceptée

Des routiers ont appelé les gendarmes après avoir repéré des individus suspects sur l'aire de Quincampoix, en Seine-Maritime, dans le sens Rouen-Abbeville. Quand les gendarmes sont arrivés, deux voitures sont parties à toute vitesse vers Abbeville. Plusieurs patrouilles de gendarmes normands et picards se sont lancées à leurs trousses. Une des deux voitures a finalement été interceptée dans la Somme, à Huppy A son bord : un Iranien et trois Irakiens sans papiers. Ils sont en garde à vue ce jeudi matin et une enquête est ouverte pour entrée, circulation et séjour irrégulier sur le territoire.