Isère : une course poursuite pour un feu rouge grillé fait cinq blessés à Heyrieux

Cinq blessés ce matin à Heyrieux (Isère) après une course poursuite entre une voiture qui a grillé un feu rouge à Vénissieux (Rhône) et plusieurs véhicules de police. Le conducteur a perdu le contrôle dans un rond point après une quinzaine de minutes de course. Il a été placé en garde à vue.

Les quatre jeunes sont sur la route mardi matin à Vénissieux (Rhône) aux alentours de 4h quand ils grillent un feu rouge devant un véhicule de police. Les agents font signe au conducteur de s'arrêter mais celui-ci refuse d'obtempérer, commence alors une course poursuite qui dure une quinzaine de minutes. Pendant la chasse, le véhicule en fuite grille plusieurs feux et franchi plusieurs lignes blanches. A Heyrieux, à l'approche du rond point sur le départementale 518Z, le conducteur entreprend de doubler un camion sur sa droite, c'est à ce moment qu'il donne un coup de volant trop brusque, perd le contrôle de sa voiture, et après plusieurs tonneaux, fini sa course dans un champ.

La garde à vue du conducteur a été prolongé par les autorités mardi soir

Bilan de la course poursuite : cinq blessés. Trois des occupants de la voiture s'en tirent avec des blessures superficielles, le dernier, plus gravement touché, est encore hospitalisé mardi soir à Lyon dans un état grave. Un des policiers s'est également blessé à la main en brisant l'une des vitres du véhicule accidenté pour secourir ses occupants. Le conducteur du véhicule en fuite a été placé en garde à vue mardi matin, garde à vue prolongée mardi soir. Selon les premières informations, la voiture n'est pas un véhicule volé, ce qui aurait pu expliquer la fuite. Les analyses doivent encore montrer s'il conduisait sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants.