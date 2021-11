Une course poursuite prend fin près de Vitré, 2 kilos de cannabis retrouvés dans le coffre

Une course poursuite vendredi 12 novembre entre les douaniers et une voiture avec deux personnes à bord

Une course poursuite s'est engagée vendredi 12 novembre entre le péage de la Gravelle en Mayenne et le pays de Vitré en Ille-et-Vilaine. A 8h15, une voiture avec deux hommes à bord a voulu échapper à un contrôle des douanes au péage de l'A81. Les fuyards ne sont pas allés bien loin. Ils ont percuté une autre voiture quelques kilomètres plus loin sur la départementale 29 entre Erbrée et Vitré. Le véhicule a fait plusieurs tonneaux et a fini sur le toit.

L'un d'eux, légèrement blessé, a été transporté au centre hospitalier de Vitré. Le deuxième individu a été interpellé. Dans le coffre de la voiture, les douaniers ont saisi 2 kilos de résine de cannabis.