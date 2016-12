Une course-poursuite quartier Saint-Nicolas, à Laval

Lundi, un chauffard a tenté d'échapper à un contrôle de police dans le quartier lavallois. Il a failli percuter plusieurs véhicules.

Lundi vers 13h30, deux motards de la police qui circulent sur le boulevard Kellerman aperçoivent au volant d'une Opel Corsa grise, un homme qu'ils connaissent bien, puisqu'il a déjà été arrêté à plusieurs reprises pour conduite sans permis. Les policiers décident alors de le contrôler. Les voyant approcher, l'homme accélère et s'engouffre rue Bessière, puis rue de la chartrière. Il slalome pour tenter d'échapper à ses poursuivants, manque de percuter plusieurs véhicules, monte sur le trottoir...

Un drame évité de justesse

C'est alors que le drame est évité de justesse : 2 jeunes filles assises sur un banc, voyant la voiture arriver vers elles à grande vitesse, se lèvent précipitamment du siège, juste avant que la banc ne soit pulvérisé par le chauffard. Celui-ci poursuit pourtant sa course. Il sera finalement bloqué par la circulation. Il abandonne alors sa voiture et continue à pied, avant d'être interpellé par les policiers au niveau de la rue Marceau.

Il sera jugé au mois de janvier

Il est poursuivi pour refus d'obtempérer, mise en danger de la vie d'autrui, conduite sans permis et sans assurance, et dégradations. Agé de 39 ans, et habitant Laval, il comparaitra devant la justice au mois de janvier .