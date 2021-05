Deux jeunes de 22 et 23 ans sont en détention provisoire ce vendredi à Limoges, en attendant leur jugement en comparution immédiate lundi. Ils ont été interpellés cette semaine suite à une transaction de drogue qui a tourné à la course poursuite entre Beaune-les-Mines et Limoges.

Une course poursuite sur fond de trafic de drogue entre Beaune-les-Mines et Limoges

Les objets saisis lors des perquisitions le 26 mai dernier dans le secteur d'Ambazac et Saint-Sylvestre

Trois hommes, âgés de 20, 22 et 23 ans ont été interpellés ce mercredi dans le secteur d'Ambazac et Saint-Sylvestre. Le trio, ainsi qu'un jeune de 19 ans, ont été placés en garde à vue jusqu'à ce vendredi, date à laquelle ils ont été présentés au parquet de Limoges. Deux d'entre eux sont en détention provisoire en attendant d'être jugés en comparution immédiate ce lundi.

Ces arrestations font suite à une transaction de drogue, mi-avril, qui a pris des allures de course poursuite sur l'A20, dans les rues de Panazol pour se terminer à Limoges. Arrivés à Beaune-les Mines, l'acheteur, âgé de 19 ans, et le conducteur de la voiture ne sont pas tombés d'accord sur le prix d'achat de 900 grammes de résine de cannabis.

Un rodéo urbain

Le duo repart, mais les vendeurs le prend en chasse. Les deux véhicules se percutent, arrivent à la même hauteur. Dans la voiture des dealers, le passager donne des coups de matraque, casse une vitre et la lunette arrière des fuyards. Les dégâts sont estimés à près de 5.500 euros et propriétaire du véhicule se décide à porter plainte. Son passager, celui qui voulait acheter la drogue, doit également témoigner.

La sûreté départementale de Limoges est saisie. Au fil de ses investigations, elle exploite les vidéo-surveillance des communes traversées lors de la course poursuite et identifie le véhicule en cause.

Plus de 2 kilos de résine de cannabis, de l'argent, des armes, des cigarettes et des cartouches de gaz hilarant

Ce mercredi, après plus d'un mois d'enquête, trois hommes sont donc interpellés. Une perquisition chez un homme de 23 ans permet de retrouver 3.000 euros en liquide. Mais c'est surtout chez un deuxième individu, considéré comme la tête du réseau, que les policiers retrouvent plus de 2 kilos de résine de cannabis conditionnés, du matériel de culture, mais aussi une carabine de chasse de 7mm, volée lors d'un cambriolage en 2019 à Limoges, 22 cartouches de calibre 9mm, un pistolet de défense à gaz, 2.445 euros en liquide, 17 cartouches de cigarettes de contrebande et 42 bonbonnes de protoxyde d'azote, appelé aussi gaz hilarant.

Ce sont ces deux hommes qui comparaissent ce lundi devant le tribunal judiciaire de Limoges. Les deux autres sont convoqués pour une composition pénale, qui permet d'éviter un procès, en juillet prochain.