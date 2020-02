Une crèche évacuée au Teil après une fuite de gaz

Une crèche a été évacuée ce jeudi matin au Teil en Ardèche à cause d'une fuite de gaz. Les pompiers et GRDF sont sur place.

07400 Le Teil, France

Une crèche a été évacuée ce jeudi matin vers 11 heures au Teil (Ardèche) à cause d'une fuite de gaz. Trente enfants et 13 adultes mis en sécurité dans un autre bâtiment. C'est à la suite de travaux effectués ce mercredi devant le bâtiment qu'une odeur de gaz a été signalée. Les pompiers et des techniciens de GRDF sont sur place.