Une crèche ravagée par un incendie à Charleville-Mézières, la piste criminelle privilégiée

Une crèche municipale et halte-garderie a été incendiée à Charleville-Mézières, dans le quartier de la Ronde-Couture, dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. La mairie a découvert les dégâts ce lundi matin. Le dortoir est entièrement détruit et les autres pièces sont couvertes de suie. Les vingt-deux familles ont été prévenus que leurs enfants ne pourraient pas être accueillis.

Stupeur, tristesse et colère

"La piste criminelle ne fait aucun doute, explique le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon. Sur la vidéosurveillance, on voit des individus briser une fenêtre et s'introduire dans l'établissement, et un jerrycan d'essence a été retrouvé sur place."

"On ressent à la fois de la stupeur, une grande tristesse et aussi la colère, poursuit Boris Ravignon. Qu'est-ce qui peut motiver d'incendier un service publique dédié aux habitants du quartier de la Ronde-Couture et aux habitants de la Ville."

22 familles en attente d'une solution de garde

La ville tente actuellement de trouver une solution de garde alternative pour les familles. Les enfants pourraient être répartis dans les autres crèches municipales, voire les crèches privées. L'établissement compte une dizaine de salarié(e)s qui seront, eux aussi, redéployés dans les autres structures de la ville.

La crèche devrait rester fermer plusieurs mois selon le maire.

Une enquête est ouverte pour tenter d'identifier les auteurs de l'incendie.