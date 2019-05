Une crèche évacuée à Dole à cause d'un dégagement de fumées

26a Rue du Maréchal Leclerc, Dole, France

La crèche "Les Petits Loups" a été évacuée ce mercredi matin à Dole, dans le Jura : seize enfants et six adultes ont dû quitter les locaux, à cause d'un dégagement de fumées. Il a commencé au sous-sol de l'établissement et de la médiathèque, situés rue du Maréchal Leclerc, vers 9h45.

Les pompiers mobilisés sur place, expliquent que ces fumées viendraient d'extincteurs à poudre "percutés dans le sous-sol à cause d'un problème mécanique sur un véhicule".

Tout est rentré dans l'ordre et les enfants ont pu regagner leur crèche avant 11h. Il n'y a pas de blessé.