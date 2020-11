Une cyberattaque touche toutes les chambres d'agriculture de Nouvelle Aquitaine

Une cyberattaque touche les chambres d'agriculture de la région Nouvelle Aquitaine mais aussi de la région Centre Val de Loire. Les faits remontent à vendredi 13 novembre dernier mais ils n'ont été révélés que ce mercredi 18 novembre.

L'alerte a été donnée après avoir constaté des difficultés à accéder aux boites mails et à utiliser les messageries ce vendredi selon le vice président de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Tous les réseaux ont rapidement été fermés dès ce week-end et l'ordre a été donné aux employés de ne plus utiliser les ordinateurs professionnels jusqu'à nouvel ordre.

Selon Luc Servant, "aucune données n'est perdue" à sa connaissance pour l'instant. Les dégâts pourraient cependant être importants.

Les informaticiens sont actuellement en train de diagnostiquer l'attaque et analyser le réseau. Il faudra sans doute attendre plusieurs jours voire plusieurs semaines avant de pouvoir utiliser les réseaux de façon habituelle.