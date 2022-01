Une cyberattaque paralyse la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan et la ville de Saint-Jean

Pas de retour à la normale avant la fin du mois pour la communauté de communes de Coeur de Maurienne Arvan et de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne touchées par une cyberattaque. Tous les serveurs et le réseau informatique sont paralysés depuis dimanche.

A Saint-Jean-de-Maurienne, c'est le black out total depuis le début de semaine. Lundi, les 300 agents de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan et de la ville ont trouvé un mot sur leur ordinateur leur interdisant de rebrancher leur pc. Les collectivités ont été touchées par une cyberattaque. Tous les serveurs et le réseau informatique sont paralysés depuis dimanche. Impossible aussi de joindre par téléphone les services, ainsi que plusieurs structures comme l'office de tourisme.

Un crypto-virus et une demande de rançon

Il s’agit d’une attaque de type crypto-virus, de la même envergure que celle subie par la ville d’Annecy en décembre ou les centres hospitaliers d’Albertville et Annecy, qui étaient dirigées par le crime organisé depuis l’étranger. Bourg-Saint-Maurice avait été aussi touchée en avril 2021. Le communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan avait déjà mis en place un système de protection qui était en cours de déploiement. Cela a permis de parer une partie de l’attaque et de sauver une partie des données. Mais pour l'instant tout est à l'arrêt.

Pas de retour à la normale avant fin janvier

Une plainte a été déposée à la gendarmerie et une enquête est en cours. Le président de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan ne prévoit pas de retour à la normale avant la fin du mois de janvier. Toutes les démarches en ligne sont pour le moment impossible. Impossible aussi de joindre par téléphone la communauté de communes, le centre communal d'action sociale, l’office de Tourisme Montagnicimes, le syndicat de Pays de Maurienne. Seule la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne est joignable au 𝟎𝟒 𝟕𝟗 𝟔𝟒 𝟏𝟏 𝟒𝟒.

En attendant, des numéros de secours ont été mis en place pour joindre les services :

Accueil de la 3CMA et secrétariat général : 06 12 64 24 30 ou 3cma0122@gmail.com

Pôle enfance- petite enfance : 06 27 79 04 67

Espace jeunes : 06 15 19 42 83

Office de Tourisme Montagnicimes : 06 18 08 24 98

Urbanisme : 06 12 58 08 94

Habitat : 06 12 26 03 91

Eau potable 3CMA (Arvan) : 07 72 46 33 97

Centre Nautique : 07 52 67 88 04

CIAS : 06 18 36 76 40 (06 13 77 07 06 pour le service séniors)

Vous retrouvez toutes les infos pratiques actualisées sur le site de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne.

Des attaques de plus en plus ciblées

La multiplication des cyberattaques en Pays de Savoie est forcément inquiétante pour Sébastien Salito. Ce spécialiste en cybersécurité, également expert à la cour d'appel de Chambéry, constate que les attaques sont de plus en plus ciblées, les pirates de plus en plus pointus. "En 2017, c'est l'arrivée du premier grand ransomware baptisé Wannacry. Aujourd'hui, les pirates font des attaques taillées sur mesure et cryptent les données vitales pour leurs victimes. Le montant des rançons augmente de fait. Ces attaques visent les entreprises, les hôpitaux, susceptibles de payer parce qu'ils ont un patrimoine digital, des données médicales, des brevets, des données personnelles, etc. Tout ça se revend sur le dark web."

Cet expert en cybersécurité conseille aux collectivités et aux entreprises de protéger leur système informatique. "Les collectivités locales sont souvent des proies atteignables plus facilement parce qu'elles sont moins protégées, aujourd'hui, la prévention coûte beaucoup moins cher que la réparation". Il recommande de mettre en place les bonnes pratiques d'hygiène informatique préconisée par l'Anssi. L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a publié un guide recensant 42 mesures pour se protéger des cyberattaques.